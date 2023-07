MTV seuraa tiiviisti: Näin iso uutisviikko etenee – katso tästä uusimmat tiedot Bidenin Helsingin-vierailusta ja Naton kokouksen jännitteistä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vierailee tulevana torstaina Suomessa osana presidentti Sauli Niinistön isännöimää Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden johtajien huippukokousta. Sitä ennen Biden ja muiden Nato-maiden johtajat kokoontuvat Vilnassa Liettuassa niin ikään huippukokouksessa, jonka alla yksi puhutuimpia aiheita on ollut Ruotsin sotilasliittoon liittymisen eteneminen.

Kahvia ja karjalanpiirakoita on varattu. Alla tämän hetken tietojen mukaan viikon tärkeimmät pointit.

1. Naton huippukokous, tiistaista keskiviikkoon

Vilnassa katse kohdistuu paitsi Ruotsin jäsenyyteen myös puolustuksellisiin seikkoihin. Natolla on kolme uutta alueellista puolustussuunnitelmaa, jotka pitäisi hyväksyä poliittisesti. Niillä halutaan torjua kahta sotilasliiton määrittelemää pääuhkaa: Venäjää ja terrorismia.

Myös Ukrainan tilanne puhututtaa – maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toivonut Natolta aiempaa selkeämpää lupausta maan pääsystä Naton jäseneksi. Nato-jäsenmaat taas ovat olleet osin eri linjoilla sen suhteen, kuinka pitkälle Ukrainan toiveiden toteuttamisessa pitäisi mennä.

2. Biden ja Pohjoismaiden johtajat Suomessa

Keskustelujen aiheeksi on tiedotettu Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen tiivistyvä yhteistyö turvallisuus-, ympäristö- ja teknologiakysymyksissä. Biden ja Niinistö tapaavat myös keskenään.

Yksi tapaamisen alla keskustelua herättänyt aihe on Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin vastine Yhdysvaltain päämiehen Euroopan- ja Suomen-vierailulle.

– On kuitenkin silmiinpistävää, että Venäjän presidentti Putin ei halua korostaa Suomen Nato-jäsenyyttä, koska se osoittaisi, kuinka suuri epäonnistuminen Venäjälle tämä on ollut, että Suomesta on tullut Putinin aikana Naton jäsen. En odota mitään kummallista siltä puolelta, Penttilä pohti.