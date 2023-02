Norjaan loikannut Wagner-komentaja pyytää anteeksi Ukrainassa sotimista Reutersin haastattelussa – MTV seuraa sotaa

Norjaan paennut venäläisen palkka-armeija Wagnerin entinen komentaja, Andrei Medvedev, on antanut uutistoimisto Reutersille haastattelun . Hän sanoo haluavansa pyytää anteeksi Ukrainassa taistelemista.

Viranomaiset ovat valmistautuneet, mutta kukaan ei tiedä, kuinka paljon hakemuksia on mahdollisesti tulossa ja mihin kuntiin.

Kuntaliiton mukaan asiaa on mahdotonta arvioida, koska kotikuntaa ei ole pakko hakea. Kuntia huolettaa varautumisen vaikeus.

Suomessa asuvilla ukrainalaisilla on kiinnostusta hakea kotikuntaa, mutta kokonaisvaltaista tietoa sen mukanaan tuomista oikeuksista ja velvollisuuksista heillä ei asiantuntijoiden mukaan ole.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoo maansa tukevan F-16-hävittäjien lähettämistä Ukrainalle, jos järjestely tehdään sotilasliitto Naton yhteishankkeena. Morawiecki kommentoi asiaa saksalaislehti Bildin haastattelussa.



Hävittäjälähetykset edellyttäisivät hänen mukaansa koko liittokunnan strategista harkintaa, sillä Nato tai Puola eivät ole sodan osapuolia.



Nato-maiden johtajat ovat olleet julkisuudessa eri mieltä hävittäjälähetyksistä. Yhdysvallat on toistaiseksi tyrmännyt ajatuksen. Kun presidentti Joe Bidenilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa sitä, kannattaako hän hävittäjien lähettämistä, Biden vastasi lyhyesti ja ytimekkäästi "en".



Esimerkiksi Ranska on suhtautunut ajatukseen myönteisemmin. Lehdistötilaisuudessa Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, ettei hävittäjiä ole suljettu pois Ukrainan auttamisessa, kertoi Financial Times.