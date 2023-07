CNN: Zaporizhzhjan joukkoja johtanut venäläiskenraali erotettu – MTV seuraa sotaa

5.55: Ainakin yksi ihminen on kuollut Kiovassa yöllä tehdyissä ilmaiskuissa

Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja neljä loukkaantunut maan pääkaupunkiin yön aikana tehdyissä ilmaiskuissa, kertovat paikalliset viranomaiset. Räjähdyksiä on kuultu ympäri Kiovaa jo kolmena yönä peräjälkeen.

Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan pelastusviranomaiset ovat vastanneet hälytyksiin useissa kaupunginosissa. Klitshkon mukaan Podilskin alueella oli löytynyt sammutustöiden yhteydessä kuollut ihminen. Lisäksi ainakin kaksi loukkaantunutta on viety sairaalaan.

Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläisten tekemien lennokki-iskujen uhka on edelleen olemassa Kiovassa.

Etelä-Ukrainassa Zaporizhzhjan alueella toimivan venäläisjoukkojen komentaja, kenraali Ivan Popov on hänen omien sanojensa mukaan erotettu virasta, kirjoittaa CNN . Popov arvelee syyksi sitä, että hän kritisoi Venäjän puolustusministeriötä siitä, ettei se tue tarpeeksi joukkojaan.

Popov toimi 58. yhdistetyn joukko-osaston komentajana Zaporizhzhjan alueella. CNN:n mukaan hän on eräs korkeimmista Venäjän armeijan upseereista, jotka ovat osallistuneet Ukrainan sotaan.

CNN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Popovin kaltaisen korkean upseerin erottaminen julkisesti on ennennäkemätöntä. Tiedossa kuitenkin on, että Venäjä on kamppaillut pitkin sotaa maan sodanjohdon kanssa ja vaihdellut sitä useaankin otteeseen.