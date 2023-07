Medvedev uhkaili iskuilla Ukrainan ja Itä-Euroopan ydinvoimaloihin – MTV seuraa sotaa

Maanantai 10.7.2023

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on pitänyt toistuvasti esillä sitä, että liittokunnan maiden kahden prosentin puolustusmenojen osuuden suhteessa bruttokansantuotteeseen on muututtava katosta lattiaksi.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on uhkaillut iskuilla kolmeen ukrainalaiseen ydinvoimalaan ja ydinlaitoksiin Itä-Euroopassa. Tämä olisi Medvedevin mukaan kosto Ukrainan asevoimien väitetystä yrityksestä hyökätä "Nato-ohjuksin" Venäjällä sijaitsevaan Smolenskin ydinvoimalaan.

– Jos yritys hyökätä Smolenskin ydinvoimalaa vastaan Nato-ohjuksilla vahvistetaan, meidän pitäisi harkita skenaariota, jossa Venäjä iskee samanaikaisesti Etelä-Ukrainan ydinvoimalaan, Rivnen ydinvoimalaan ja Hmelnytskyin ydinvoimalaan sekä ydinlaitoksiin Itä-Euroopassa. Tässä ei ole mitään hävettävää, Medvedev on sanonut.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Ukrainan Nato-jäsenyys ei voi toteutua ennen kuin sota on ohi. Uutiskanava CNN:n sunnuntaina lähettämässä haastattelussa Biden sanoi, että Ukrainan ottaminen Natoon nyt merkitsisi sitä, että Nato olisi sodassa Venäjän kanssa.

Artikla 5:n mukaan Nato on sitoutunut puolustamaan jokaista hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaataan.

Ukraina on toistuvasti pyytänyt Nato-jäsenyyden hakua, mutta useat sotilasliiton jäsenmaat, erityisesti Yhdysvallat, ovat olleet vastahakoisia kutsumaan Ukrainaa Nato-jäseneksi maan ollessa sotatilassa.

Asiasta kertoo The Guardian .

– 273 päivää sitten, (me) käynnistimme ensimmäisen iskun Krimin sillalle häiritäksemme Venäjän logistiikkaa, Kaliar kirjoitti.

Listalla on myös Venäjän laivaston lippulaiva Moskvan upotus 451 päivää sitten ja Käärmesaaren vapauttaminen 373 päivää sitten.

Puola on Ukrainan suurimpia tutkijoita sotilasliitto Natossa. Se on myös sanonut haluavansa turvatakuut Ukrainalle muilta Naton jäsenmailta.

Naton huippukokous alkaa Liettuan Vilnassa tiistaina. Ukraina on toivonut kokouksen antavan selvän merkin siitä, että siitä voisi jonakin päivänä tulla sotilasliiton jäsen.

Kuolonuhrien määrä Venäjän eilisissä pommituksissa Donetskin alueen Lymanissa on noussut yhdeksään.

Asiasta kertoo The Kyiv Independent.

Wagner-palkkasotilasyhtiön juhannuskapina voi edelleen aikaansaada muutoksia Venäjän sotilasjohdossa, arvioi Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo. ISW:n seuraaman merkittävän venäläisen sotabloggaajan mukaan Venäjällä saatetaan olla tekemässä päätöstä puolustusministeri Sergei Shoigun korvaamisesta.