Onko Prigozhin edes käynyt Valko-Venäjällä? NY Times: Saattaa käyttää kaksoisolentoa

Pentagon: Prigozhin ollut pääasiassa Venäjällä

Lukashenka sanoi eilen, että Prigozhin on palannut Venäjälle ja on Pietarissa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin viranomainen kertoi The New York Timesille, että Prigozhin on ollut kapinan jälkeen pääasiassa Venäjällä. Hän kommentoi tiedustelutietoa nimettömänä.