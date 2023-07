Yhdysvallat lähettää Ukrainaan kiistanalaisia rypäleammuksia – näin päätöstä arvioivat sotatutkija ja ihmisoikeusasiantuntija

Rypäleammuksesta hajoaa ilmalennon aikana useampia pienempiä ammuksia, jotka leviävät laajalle alueelle. Historiasta on opittu, että ammuksista suuri osa on suutareita eivätkä räjähdä maahan osuessaan. Tämä taas voi myöhemmin aiheuttaa siviileille vahinkoa.

New York Timesin mukaan arviolta 56 500–86 500 siviiliä on kuollut rypäleammusten vuoksi toisen maailmansodan jälkeen.

Yhdysvaltain laki kieltää toimittamasta sellaisia rypäleammuksia, joista suutareita on yli yksi prosentti. Pentagon vakuuttaa, että Yhdysvaltojen rypäleammukset ovat moderneja ja suutarien osuus niissä on alle 2,35 prosenttia.

Ukraina on myös vakuuttanut, että se ei käytä rypäleammuksia kaupunkialueilla, Pentagon sanoo.

Ukraina on aiemmin sanonut, että se käyttäisi rypäleammuksia harkitusti, koska se taistelee omalla maallaan. Lisäksi Ukraina on huomauttanut, että monet etulinja-alueet on jo nyt laajalti miinoitettu.