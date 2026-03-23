Kämmenen kokoiset rakeet syöksyivät taivaalta Laosissa sunnuntaina. Katso videot raekuuron keskeltä yltä.
Voimakas raekuuro iski Vientianen alueella Laosissa sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan kukaan ei loukkaantunut jopa kämmenen kokoisten jääpallojen iskeytyessä maahan.
Materiaalivahinkoja sen sijaan syntyi, kuten myös videolta voi nähdä. KameraOne-sivuston mukaan kymmenien talojen ja kolmen koulun kerrotaan tuhoutuneen täysin.
Laosin kansallisen uutistoimiston mukaan kuuro aiheutti jonkinlaisia vahinkoja jopa 2000 rakennukseen. Rakeet aiheuttivat myös merkittäviä toimeentulon menetyksiä viljelypalstojen kokemien vauroiden vuoksi.
Alueelle annettiin aiemmin tässä kuussa varoitus rankoista raekuuroista ja mahdollisista tulvista.