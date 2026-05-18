Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi.
Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita.
On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille.