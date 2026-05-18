Oletko jo testannut trendikästä raejuustojäätelöä? Näin helposti se valmistuu!

Huomenta Suomessa perehdyttiin toukokuussa sosiaalisessa mediassa villinneeseen jälkkäriohjeeseen. Kyseessä on niinkin erikoiselta kuulostava herkku kuin raejuustojäätelö.

Somesta tutun ruokavaikuttaja Chef Wallinin eli Kalle Wallinin mukaan raejuustojäätelö lähti trendaamaan alun perin jo pari vuotta sitten eri somealustoilla.

– Eiköhän se ole noussut suosioon proteiinipitoisuuden, terveellisyyden ja helppouden takia, Wallin arvelee.

Somekokin mukaan proteiini on selkeä ruokailmiö, ja ostoskoriin tulee napattua helposti sellaisia tuotteita, joissa proteiinipitoisuutta korostetaan.

– Proteiini sanana on aika vahva markkinoija nykyään.

Silkkisen pehmeä lopputulos

Wallin arvelee raejuuston päätyneen jäätelön ainesosaksi siksi, että se toimii yllättävän hyvin soseutettuna. Lopputulos on pehmoinen, eikä jää kiteiseksi.

– Tulee tahmea ja silkkinen massa. Missään nimessä ei saa pakastaa yön yli! Se ei sula sitten viikkoon, kun on niin kovaa, Wallin muistuttaa.

Lopputuloksesta ei kannata kuitenkaan odottaa täysin jäätelön kaltaista.

– Jäätelö sanana ehkä vääristää. Ennemmin puhuisin jäätyneestä smoothiesta.

Proteiinipitoista raejuustojäätelöä voi testata esimerkiksi mansikan tai mangon makuisena.