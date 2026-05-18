Tre Kronorille on vihelletty MM-turnauksessa eniten jäähyjä.

Kun kaikki 16 joukkuetta ovat pelanneet jääkiekon miesten MM-kilpailuissa Sveitsissä kaksi ottelua, Ruotsi on yhdessä tilastossa koko turnauksen huonoin.

Tre Kronor on sortunut useimmin jäähyihin. Sille on tuomittu peräti 13 kahden minuutin rangaistusta.

Niitä on kolme enemmän kuin tilastossa toisena olevalla Tanskalla.

Vähiten jäähyboksi on heilunut Suomelle, Tshekille, Saksalle ja Slovakialle. Kullakin on toistaiseksi vain viisi kaksiminuuttista.

Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam paalutti, että Tre Kronorin on ehdottomasti otettava jatkossa vähemmän jäähyjä.

– Emme kestä tätä. Positiivista on, että olemme saaneet harjoitella alivoimapelaamista paljon. Kanada-ottelussa se ei maksanut meille peliä, koska selvisimme niistä tilanteista puhtaasti, Ruotsin luotsi sanoi Aftonbladetin mukaan.

Hallam tuumi, että jos Ruotsi pysyy pelaamaan kurinalaisemmin ja hyödyntämään saamansa alivoimakokemukset, "toivottavasti siitä on hyötyä pitkällä aikavälillä".

Valmentaja vakuutti, että jäähyteema nostetaan esiin tulevassa pelipalaverissa. Toisaalta hän toppuutteli, että otanta on vielä pientä. Tanska myös pelasi ruotsalaisten mielestä yliaggressiivisesti saamatta aina jäähyjä ja Tre Kronorin leirissä kirposi "ehkä pientä turhautumista".

Hallam toivoo, että tiukassa ottelussa tilanne olisi toinen, eikä hän usko, että joukkueella olisi suurempia ongelmia malttinsa kanssa.

Ruotsi hävisi perjantaina Kanadalle 3–5 ja voitti sunnuntaina Tanskan. Tänään maanantaina se kohtaa Tshekin.