Alaikäinen kuski hurjasteli vaarallisesti liikenteessä.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi X-tilillään hurjan videon alaikäisen kuskin törttöilystä liikenteessä.
Pastersteinin mukaan nuorella oli allaan tieliikennekäyttöön soveltumaton liian nopea sähköpotkulauta, ja sillä nuori kurvasi vaarallisen näköisesti auton eteen oikealle kääntyessään.
– Onnettomuus oli todella lähellä, Pasterstein toteaa.
Kuskia epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajo-oikeudetta ajosta.
