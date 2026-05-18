Vesa Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineen käyttörikoksen, kertoo HS.
Helsingin Sanomien mukaan tavarataloyhtiö Veljekset Keskisen toimitusjohtaja ja omistaja Vesa Keskinen on saanut syytteen törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.
Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineen käyttörikoksen. Keskisen mukaan veressä ollut Diapam oli peräisin sairaalahoidosta muutamaa päivää aiemmin.
Epäilty teko tapahtui marraskuussa 2025 Alavudella. Keskisen mukaan hänen promillelukemansa oli 1,23, kun törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea. Ajokortti otettiin tapauksen jälkeen pois.
Keskinen on aiemmin tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta vuonna 2009.