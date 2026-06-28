MTV Uutiset piipahti katsomassa, mitä apua drooneista voisi olla maataloudessa. Katso koko uutisjuttu yllä olevalta videolta.

Maataloudessa lannoitteen tai kylvösiementen levittämistä kokeillaan myös drooneilla. Siten voitaisiin vähentää pellon tallaamista ja ympäristöpäästöjä.

Noin 40-kiloinen drooni lentää pellon yllä Loimaalla. Säiliöstä se pudottaa apilan ja italianraiheinän siemeniä viljakasvuston sekaan.

– Pointti on se, että se jää viljan alle ja kun vilja on kypsynyt ja puitu, siellä on valmis kasvusto keräämässä ravinteita ja niin pitkään kun kasvua riittää, yhteyttäminen pysyisi käynnissä, selittää maanviljelijä Heikki Huhtanen.

Tämä tuo tehokkuutta, kertoo MTK-Varsinais-Suomen kenttäpäällikkö Tero Sarkala. Lisäksi voidaan vähentää peltoliikennettä, jolloin maa pysyy paremmassa kunnossa.

– Siellä kastemadot kiittävät, kun ei ajella isolla traktorilla kovin paljon enempää kuin on tarpeen.

Drooneista voikin olla apua maataloudessa, sillä lannoitteen tai kylvösiementen levittäminen onnistuu nykylaitteilla peltoa tallaamatta.

Droonin käyttö liittyy Suomen, Latvian ja Viron yhteishankkeeseen, jossa etsitään uudella tekniikalla käytäntöjä parantaa maan laatua ja hiilen sidontaa.

Hidasteena tiukat lakipykälät

Ihan hetkeen droonit eivät Suomen pelloilla yleisty, sillä lupapykälät tulevat vastaan.

Joku voi miettiä, milloin drooneja mahtaisi olla enemmän kuin traktoreita.

– Melenkiintoinen kysymys, menee vielä hetki, jokunen vuosikymmen, sanoo Huhtanen.

Apua tavaroiden kuskaamisessa

Drooneista voi olla apua myös tavaroiden kuljettamisessa. Tätä testattiin Liedossa.