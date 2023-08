Sadat vapaaehtoiset kerääntyvät etsimään Loch Nessin hirviötä Skotlannissa – hirviön tarina houkuttelee turisteja edelleen

Ensimmäiset maininnat Loch Nessin järvessä elävästä hirviöstä ovat jo keskiajalta, jolloin aikalaiset kertoivat havainnoista järvessä elävästä vesipedosta.



Skotlannissa alkaa viikonloppuna jahti Loch Nessin hirviön löytämiseksi. Kyseessä on suurin julkkishirviön etsintäoperaatio 50 vuoteen, kertovat muun muassa Guardian ja BBC.



Loch Nessin hirviö on tunnettu 1940-luvulta lähtien nimellä Nessie. Ensimmäiset maininnat Loch Nessin järvessä elävästä hirviöstä ovat jo keskiajalta, jolloin aikalaiset kertoivat havainnoista järvessä elävästä vesipedosta.



Etsintään osallistuvat sadat vapaaehtoiset eri puolilta maailmaa ovat varustautuneet esimerkiksi drooneilla ja kaikuluotaimilla. Etsinnän on määrä kestää kahden päivän ajan, ja sinä aikana on tarkoitus naarata 230 metrin syvyistä järveä ilmasta ja vedestä käsin. Makeavetinen järvi on tilavuudessa mitattuna koko kuningaskunnan suurin.



– Toivomme voivamme innostaa uutta Loch Ness -harrastajien sukupolvea, ja liittymällä tähän etsintään sinulla on todellinen mahdollisuus henkilökohtaisesti kokea tämä mysteeri, joka on kiehtonut monia ihmisiä ympäri maailmaa, sanoo vapaaehtoisia etsijöitä opastava Alan McKenna Guardianille.