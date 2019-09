Ilouutinen Kotkasta: Epämuodostunut ankerias ei ollutkaan sairas, vaan kutuvalmis naaras – uhanalaisen ankeriaan mätiä saatiin ensimmäistä kertaa luonnollisesti Euroopassa

Ankerias on yksi Suomen alkuperäisistä kalalajeista. Se on tämän vuoden uhanalaisuusluokituksen mukaan äärimmäisen uhanalainen laji. WWF:n mukaan ankeriaskantoja ovat heikentäneet liikakalastus, ympäristömyrkyt, ilmastonmuutoksen aiheuttamat merivirtojen muutokset sekä taudit ja loiset.

Luonnonvarakeskuksen mukaan ankeriasta on esiintynyt Suomessa luontaisesti aina, mutta viime vuosikymmenet kanta on ollut istutusten varassa. Ankeriasta on noussut runsaimmin Kymijokeen ja Kokemäenjokeen. Mereen laskevien jokien patoamisen myötä ankeriaiden luontainen nousu järviin on lähes kokonaan estynyt, mutta istutettuna sitä on nykyisin useissa vesistöissä.