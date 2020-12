Minna, 27, sai teininä narkolepsian rokotteesta, ei kuitenkaan pelkää koronarokotetta: "Täytyy ottaa selvää, miten toimii narkolepsian kanssa"

– On hyvä, että asiasta puhutaan ja haitat tuodaan esille. On aika kova hinta kärsiä koko loppuelämä yhden rokotteen takia, Lehtonen sanoo.

Väsymystä diagnosoitu masennukseksi ja anemiaksi

"Pudotin lapsia vauvoina lattialle, kun nukahdin"

Väsymystä on laitettu usein myös lapsiarjen piikkiin. Lasten isä on ollut paljon töiden takia poissa kotoa, joten lasten hoito on ollut pitkälti Minnan harteilla.

– Lapset ovat nyt sen verran isoja, ja voin sanoa lapsille, että äitillä on tällainen sairaus, että täytyy nukkua, ja he antavat minun nukkua sen kymmenen minuuttia. Diagnoosi on helpottanut, kun voin nyt heillekin kertoa, mistä on kyse.