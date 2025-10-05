Vakuutusyhtiöt eivät valvo latauspaikkojen rakentamista, vaan vastuu on rakentajilla, asentajilla ja laitteiden toimittajilla.

Ovatko sähköautojen ja ladattavien hybridien tulipalot lisääntyneet? Eivät, sanovat iso suomalainen vakuutusyhtiö LähiTapiola ja Kiinteistöliitto. Samaa kertoo myös vakuutusyhtiöiden edunvalvoja Finanssiala.

– Me katsomme tietysti pitkällä trendillä aina näitä asioita. Ja kun niin katsoo, trendin omaista kasvua ei ole kyllä havaittavissa, kertoo johtaja Tapani Alaviiri LähiTapiolasta.

– Meille ei ole tullut viestiä, että tällaiset palot olisivat lisääntyneet. Jos sitten lähtee ajattelemaan asiaa, on sinänsä todennäköistä, että absoluuttiset määrät ovat lisääntymään päin, koska tällaista autokantaa tulee lisää, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia.

Kuluvalla viikolla on kerrottu esimerkiksi Tampereella ja Keravalla parkkihalleissa tapahtuneista tulipaloista, joissa ladattavana olleen sähköauton tai ladattavan hybridin epäillään syttyneen palamaan.

Alaviiri sanoo, että vaikka kuluvalla viikolla on ollut kaksi isoa paloa, ne menevät vielä satunnaisvaihtelun piiriin.

Tämän viikon paloissa poikkeavat mittasuhteet

Alaviiri kuitenkin huomauttaa, että kuluvan viikon tulipaloissa poikkeavaa on ollut niiden mittasuhteet.

– Meillä ei ole senkaltaista dataa, että sähköautojen yleistymisen myötä autopalot olisivat kasvaneet, Alaviiri sanoo.

1:28 MTV paikalla: Tulipalo sulki Keravan Prisman ovet.

– Huolia ja keskustelua tästä on ollut siitä lähtien, kun ladattavia sähköautoja ja sähköä käyttäviä kevyitä kulkuneuvoja on ollut. Ennen kaikkea huolet ovat kohdistuneet kevyisiin kulkuneuvoihin ja niiden lataamisiin taloyhtiöiden tiloissa, Haltia sanoo.

Alaviiri kertoo, että Suomessa lataustapahtumien määrä on kasvanut valtavasti, mutta vahinkoja ei silti ole sattunut paljon.

– Suomalaiset lataavat sähköautojaan kuitenkin vastuullisesti. Suomessa on hyvin tiheät julkiset latausverkot, työpaikoilla on paljon asianmukaisia latauslaitteita ja kotiinkin on hankittu paljon hyviä kaupallisia ratkaisuja.

Haltia kertoo, että pelastusviranomaiset eivät ole kokeneet tarvetta esimerkiksi muuttaa rakennusmääräyksiä sähköautojen vuoksi, kun Kiinteistöliitto on asiaa tiedustellut.

Kenen vastuulla sähköautopalot ovat?

Sisä-Suomen poliisi kertoi torstaina, että Tampereen parkkihallipalossa keskiviikkona vaurioitui senhetkisen tiedon mukaan noin 30 autoa.

Yleisellä tasolla, kenen vastuulla latauksessa olleen auton palo on? Sen, joka on laittanut auton lataukseen vai latausinfrastruktuurin toimittajan?

Alaviirillä ei ole suoraa vastausta.

9:02 Katso myös: Testissä edulliset sähköautot – kohtaako hinta tekniikan?

– Jos käydään ensin julkisia laitteita läpi, niin ne ovat ammattimaisia laitteita ja ne huolletaan ammattimaisesti. Ne on myös asennettu ammattimaisesti ja niiden käyttö on hyvin ohjeistettu. Niissä ladattava ajoneuvo ja laite keskustelevat keskenään, kun virta lähtee liikkeelle. Jos niissä jotain tapahtuu, vastuukysymyksiä täytyy lähteä erikseen selvittämään.

Alaviirin mukaan silloin selvitetään, onko se latausjärjestelmään tai sen ohjelmaan liittyvä asia, autoon liittyvä tai latausjohtoon liittyvä asia.

– Jos mennään toiseen ääripäähän, eli suko-pistokkeeseen, niin silloin auton pistokkeeseen kytkeneen velvollisuutena on katsoa laitteen olevan turvallinen.

Suko-pistoke on yleisesti käytetty nimitys suojamaadoitetulle sähköpistokkeelle tai -pistorasialle.

Monenlaisia vakuutuksia korvaamassa

Uudemmissa autoissa on yleensä kaskovakuutus eli vakuutus, joka täydentää pakollista liikennevakuutusta. Kasko korvaa autoja erilaisten vahinkojen varalta.

– Liikennevakuutuksella on oma korvausperusteensa, jos ajoneuvon kunnossa on jotain vikaa ja sitä kautta tuottamusta. Ja kiinteistöillä on myös omia vakuutuksia. Eli siellä voi olla hyvin monenlaisia vakuutuksia korvaamassa.

– Autoista voi sanoa, että jos tulee korvausepäselvyyksiä siitä, missä tuottamus on, minkä vakuutuksen pohjalta tai kenen vastuulla siellä pitää lähteä asioita hoitamaan, silloin yksinkertaista on hoitaa auton vapaaehtoisella kaskovakuutuksella ja hakea korvaus siitä.

Alaviirin mukaan vakuutusyhtiöt eivät valvo latauspaikkojen rakentamista, vaan vastuu on rakentajilla, asentajilla ja laitteiden toimittajilla.