Muhoksella ja Kajaanissa on kaadettu paljon metsää ennen ympäristövaikutusten arviointia.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että teknologiayhtiö Googlen on otettava opiksi tuoreista hakkuutapauksista.

Lupa- ja valvontavirasto on antanut Googlen tytäryhtiö Tuike Finlandille kehotuksen keskeyttää datakeskusten valmistelutyöt, kunnes ympäristövaikutusten arviointi valmistuu. Muhoksella ja Kajaanissa on kaadettu paljon metsää ennen ympäristövaikutusten arviointia.

Googlea edustava Tuike Finland hakkasi Muhoksella 330 hehtaaria metsää ilman ympäristövaikutusten arviointia.Str / Lehtikuva

Orpo toteaa, että Suomessa pitää noudattaa lakia.

– On erittäin harmi, että tämä lähti tällä tavalla liikkeelle. Tämä on erittäin hyvä investointi Suomelle. Tästä pitää heidän ottaa opiksi, sanoi Orpo toimittajille.