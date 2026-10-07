Hausmylly-yhtyeen Enzo Pulkkinen sairastaa syöpää.

Parantumatonta syöpää sairastava Hausmyllyn Hannu "Enzo" Pulkkinen on joutunut sairaalahoitoon. 1990-luvulla suursuosiota nauttinut Hausmylly-yhtye kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Kuvassa Pulkkinen makaa sairaalapedillä.

– Enzo on joutunut jälleen sairaalahoitoon ja tällä kertaa takaisin OYSin syöpäosastolle. Tilanne ei varmasti ole helppo, ja halutaan koko bändin puolesta lähettää hänelle kaikki mahdollinen voima ja tuki tähän hetkeen.

– Halutaan sun tietävän, että me ollaan täällä sun tukena ja kuljetaan rinnalla, vaikka välillä elämä heittää eteen sellaisia asioita, joihin ei löydy oikeita sanoja. Olet meille todella tärkeä, ja ajatukset ovat vahvasti sun luona.





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Yhtye lähettää toverilleen voimia sairaalaan.

– Pidä kiinni hyvistä hetkistä, läheisistä ihmisistä ja niistä asioista, jotka tuovat sulle iloa ja voimaa. Me ollaan sun tukena nyt ja aina – et ole yksin tässä.

Pulkkinen kertoi kesällä 2025 syöpänsä uusiutumisesta. Hän jäi tuolloin sairauslomalle Hausmylly-yhtyeestä.

Tämän vuoden syyskuussa yhtye kertoi surullisia uutisia somessa.

– Bändimme keulahahmo ja sydän, rakas Enzo, on saanut raskaita uutisia viimeisimmässä syöpäkontrollissa. Syöpä on levinnyt keuhkoihin, eikä parantavaa hoitoa ole enää mahdollista antaa.

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Edellisen kerran Enzon syöpä diagnosoitiin vuonna 2020.