Jani Halme kertoi saaneensa fanipostia.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan sunnuntain jaksossa nähtiin kauden neljäs pudotus, kun toimittaja Jani Halme ja tähtiopettaja Claudia Ketonen joutuivat kotimatkalle.

Kaksikko saapui Huomenta Suomen lähetykseen tiistaina 6. lokakuuta kertomaan tuntemuksistaan.

Halme paljasti suorassa lähetyksessä, että hän on saanut fanipostia naapurin lapsilta.

– He ovat tehneet lappuja, missä ovat kannattaneet "hyvä Claudia, "hyvä Jani", ja lohduttaneet. Eilen illalla postiluukussa kävi kolaus ja siellä oli tällainen "Kaikki on hyvin" ‑lappu, Halme kuvaili ja esitteli lappua.

– Noel on tehnyt meille tällaisen ja mä luulen, että Noel tässä taiteilijana kiteyttää tosi hyvin meidän tunnelmat.

Millaista muuta palautetta kaksikko on saanut? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!