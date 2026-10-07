Latvian rajalla on tapahtunut vakava provokaatio.
Aseistautuneet ja naamioituneet miehet yrittivät johdattaa 20 henkilöä laittomasti Valko-Venäjältä Latviaan uhaten samalla Latvian asevoimien sotilaita, kertoi Latvian sisäministeri Janis Dombrava tiistaina X:ssä.
On toistaiseksi epäselvää, milloin selkkaus tarkalleen tapahtui. Asiasta uutisoi myöhään tiistai-iltana Meduza.
Dombravan mukaan latvialaiset sotilaat estivät 20 laittoman siirtolaisen pääsyn rajan yli, mutta heitä johdattanut naamioitunut joukko pääsi tunteja myöhemmin Latvian puolelle. He vaurioittivat sähkökaappia ja varastivat valvontakameroita.
Joukko palasi Valko-Venäjän puolelle ennen kuin Latvian rajavartijat saapuivat paikalle.
– Toisin kuin monet aikaisemmat tapaukset, tällä kerta provokaatio oli erityisen näyttävä ja aggressiivinen, Dombrava kirjoittaa X:ssä.
Latvialaiset ja liettulaiset rajavartijat estävät säännöllisesti Valko-Venäjältä rajan yli pyrkiviä siirtolaisia pääsemästä maihin. Laittomien siirtolaisten virta alkoi kiihtyä jo vuonna 2021.
EU on aikaisemmin syyttänyt Valko-Venäjän hallintoa siirtolaisten välineellistämisestä poliittisiin tarkoituksiin.
– Valko-Venäjän pitäisi ymmärtää, että tällaisilla tapahtumilla voi olla vakavampia seurauksia Valko-Venäjälle itselleen, Meduza siteeraa Dombravaa.