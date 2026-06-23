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Jenni Haukio varoittaa: Nuorten tulevaisuudenusko koetuksella | MTV Uutiset



Jenni Haukio: "Aikuisten kyynisyys ei saa painaa alas nuorten idealismia" Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Niko Tamminen ja Lukuboost-hankkeen edustaja Jenni Haukio SuomiAreenan Tulevaisuuden toivo -keskustelussa Porissa. Julkaistu 23.06.2026 20:30 Krista Rastamo Miten nuorten toivoa tulevaisuuteen rakennetaan epävarmuuden ja somen aikakaudella? Tätä pohdittiin SuomiAreenassa keskustelussa, johon osallistui sekä asiantuntijoita että nuoria. Nuorten usko tulevaisuuteen voi olla koetuksella. SuomiAreenan Tulevaisuuden toivot -keskustelussa pohdittiin, miten nuorille voidaan rakentaa toivoa aikana, jolloin epävarmuus ja negatiivinen uutisvirta haastavat luottamusta huomiseen. Keskusteluun osallistunut WSOY:n yhteiskuntasuhteet ja -vastuun johtaja sekä Lukuboost-hankkeen edustaja Jenni Haukio muistutti keskustelun alussa, että Pisa-tutkimusten mukaan suomalaislasten lukutaito on heikentynyt huolestuttavalle tasolle. – Lukutaidon kriisi Suomessa on nyt niin syvä, että emme enää keskustele siitä, lukevatko lapset ja nuoret kirjoja vapaa-ajallaan, vaan siitä, kykenevätkö he edes sellaiseen lukemiseen, jota vaaditaan työelämässä tai viranomaisasioinnissa, sanoo Haukio. Haukion mukaan lainsäätäjän tulisi säädellä lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä nykyistä voimakkaammin, sillä tutkimusten mukaan lukeminen vahvistaa keskittymiskykyä, kun taas hallitsematon ruutuaika heikentää sitä. – Meidän pitäisi yhtä lailla puhua myös aikuisväestön osalta siitä, kuinka he kykenevät hillitsemään ja hallitsemaan somaa ruutuaikaansa, koska keskittymiskyky on heikentynyt kaiken ikäisillä ja lukeminen lujittaa sitä. – Kirja kädessä ja puhelin toisessa kädessä – sopivassa tasapainossa, Haukio linjaa. Lue myös: Murentuuko Suomi sisältä käsin, annetaanko osan tippua kyydistä? Somen mahdollisuudet ja haasteet

Tubettaja Jesse "Branu" Branthin kertoo olevansa asiasta montaa mieltä.

– Kun kävelee tuolla kauppakeskuksessa ja katsoo jonkun 4-vuotiaan selaavan iPadia läpi toista tuntia ja itsellä on takana 10 tuntia ruutuaikaa... Säälittävää joo, tubettaja nauratti yleisöä tarkastelemalla omaa käyttäytymistään.

Branthin muistuttaa, että sosiaalinen media avaa nuorille maailmaa heidän oman elinpiirinsä ulkopuolelta, mutta tuo mukanaan myös haasteita.

– Kirja avaa ehkä enemmän mielikuvitusta, mutta some ja puhelin avaavat koko maailman, ja sieltä tulee kyllä toivoakin, vaikka myös kaikkea ikävää.

– Mutta molemmat oikeasti auttavat huomaamaan, mitä maailmassa on tarjolla ja inspiroivat eri tavoilla, sanoo Branthin.

Haukion tavoin myös tubettaja toivoo tasapainoa lukemisen ja sosiaalisessa mediassa roikkumisen välillä.

– Haukio sanoi hyvin, että kirja toisessa kädessä ja luuri toisessa voisi olla ratkaisu, Branthin toteaa.

Aitoa vuorovaikutusta ja tilaa nuorten äänille

Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Niko Tamminen korostaa, että ääripäiset mielipiteet ja kommentit somessa haittaavat rakentavaa keskustelua.

– Kärkäs kommentointi sosiaalisessa mediassa haastaa sellaista tervettä tolkkua.

– Meillä on suurin tarve terveelle dialogille ja pysähtymiselle sosiaalisen median rinnalla. Aitoa vuorovaikutusta tarvitaan, jotta uskalletaan unelmoida ja löytää uusia kipinöitä, sanoo Tamminen.

Haukio painottaa, että nuorten idealismille on annettava tilaa.

– Nuoret ilmaisevat omaa maailmankuvaansa, ideologiaansa ja arvojaan sosiaalisen median keskusteluissa. Heillä on suuri palo tuoda sitä esiin.

"Minä voin saavuttaa mitä tahansa"

Haukio muistuttaa myös, että nuoruus on unelmoinnin ja toivon aikaa.

– Jokainen meistä muistaa omasta nuoruudestaan sen, kuinka näki maailman avautuvan mahdollisuuksien täyteisenä. Silloin oli tunne, että kaikki on mahdollista. Minä voin saavuttaa mitä tahansa.

Haukion mukaan arvokkainta, mitä kansakunnalla voi olla, ovat nuoret, joilla on mielipiteitä yhteisestä todellisuudestamme.

– Elämä on arvokas, upea ja innostava lahja, mutta jos me nyt seuraamme tätä kärkästä kommentointia, mutta siellä näkee sellaista, että aikuiset ihmiset painavat nuorten idealismia alas.

– Toivoisin sellaista keskustelukulttuuria, jossa nuoret saisivat pitää omat mielipiteensä kaikessa radikaaliudessaan ja jossa arvostettaisiin ja kunnioitettaisiin puolin ja toisin erilaisia mielipiteitä.

Katso koko keskustelu Katsomosta.