Miten nuorten toivoa tulevaisuuteen rakennetaan epävarmuuden ja somen aikakaudella? Tätä pohdittiin SuomiAreenassa keskustelussa, johon osallistui sekä asiantuntijoita että nuoria.
Nuorten usko tulevaisuuteen voi olla koetuksella.
SuomiAreenan Tulevaisuuden toivot -keskustelussa pohdittiin, miten nuorille voidaan rakentaa toivoa aikana, jolloin epävarmuus ja negatiivinen uutisvirta haastavat luottamusta huomiseen.
Keskusteluun osallistunut WSOY:n yhteiskuntasuhteet ja -vastuun johtaja sekä Lukuboost-hankkeen edustaja Jenni Haukio muistutti keskustelun alussa, että Pisa-tutkimusten mukaan suomalaislasten lukutaito on heikentynyt huolestuttavalle tasolle.
– Lukutaidon kriisi Suomessa on nyt niin syvä, että emme enää keskustele siitä, lukevatko lapset ja nuoret kirjoja vapaa-ajallaan, vaan siitä, kykenevätkö he edes sellaiseen lukemiseen, jota vaaditaan työelämässä tai viranomaisasioinnissa, sanoo Haukio.
Haukion mukaan lainsäätäjän tulisi säädellä lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä nykyistä voimakkaammin, sillä tutkimusten mukaan lukeminen vahvistaa keskittymiskykyä, kun taas hallitsematon ruutuaika heikentää sitä.
– Meidän pitäisi yhtä lailla puhua myös aikuisväestön osalta siitä, kuinka he kykenevät hillitsemään ja hallitsemaan somaa ruutuaikaansa, koska keskittymiskyky on heikentynyt kaiken ikäisillä ja lukeminen lujittaa sitä.
– Kirja kädessä ja puhelin toisessa kädessä – sopivassa tasapainossa, Haukio linjaa.