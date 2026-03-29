Ilves iski KalPan verkkoon kaksi maalia alle 40 sekunnissa joukkueiden välisen puolivälieräsarjan avauserässä.
Ilves teki avausmaalin juuri ennen erän puoliväliä. Erik Borg laukoi hyökkyäsalueen aloituksen jälkeen kiekon kohti KalPan maalia, eikä kanadalaisvahti Talyn Boyko ollut lainkaan valmiina laukaukseen.
Kiekko livahti etukulmasta helpohkosti sisään ja Ilves siirtyi johtoon.
Lisää tuli vain 37 sekuntia myöhemmin, kun Peter Quenneville ohjasi taidokkaasti Simon Johanssonin laukauksen rysään.