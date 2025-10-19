Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on haukkunut erittäin kovasanaisesti Kolumbian presidenttiä.

Trump kutsui tänään presidentti Gustavo Petroa ”laittomaksi huumediileriksi”.

Trump sanoi, että Yhdysvallat lopettaa Kolumbialle annetut rahalliset tuet. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.

– Huumeiden tuotannon tarkoituksena on myydä valtavia määriä tuotetta Yhdysvaltoihin. Se aiheuttaa kuolemaa, tuhoa ja sekasortoa, Trump sanoi Truth Social -palvelussaan julkaistussa viestissä.

Trump on aiemmin syyttänyt Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa huumeiden ja rikollisten päästämisestä Yhdysvaltoihin.

Maduro puolestaan on syyttänyt Trumpin yrittävän saada aikaan vallanvaihdoksen Venezuelassa.

Yhdysvallat ja suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä ei ole tunnustanut Maduron uudelleenvalintaa presidentiksi vuosina 2018 ja 2024.