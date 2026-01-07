Tulipalo sai alkunsa ilotulitteesta, kertoo poliisi.
Poliisi on ottanut kiinni kolme 18-vuotiasta miestä epäiltyinä Espoon Matinkylässä tapahtuneesta ravintolapalosta, poliisi tiedottaa.
Ilmoitus tulipalosta tuli hätäkeskukseen uudenvuoden aattona noin kello 23.
Poliisin mukaan esitutkinnan aikana tehdyt kuulemiset ovat vahvistaneet, että tulipalo sai alkunsa ilotulitteesta, joka osui ravintolan roskakatokseen.
Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Poliisin mukaan ravintolassa työskenteli tapahtumahetkellä yksi työntekijä.
Tapausta tutkintaan tuhotyönä.