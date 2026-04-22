Irrallaan kulkenut iso koira tappoi villakoiran metsässä Joensussa.
Mies ulkoilutti kymmenvuotiasta villakoiraansa Utran harjun maastossa Joensuussa tiistaina 21. huhtikuuta, kun villakoiran kimppuun tuli metsästä yhtäkkiä ilman mitään varoituksia iso koira.
Poliisipartio hälytettiin paikalle noin kello 15.30.
Koira oli purrut kerran asianomistajan koiraa sillä seurauksella, että villakoira menehtyi suoraan tapahtumapaikalle.
Tapahtuman jälkeen hyökännyt koira katosi takaisin metsään.
Itä-Suomen poliisilaitos tiedottaa, että koira oli puolipitkäkarvainen ja väriltään harmaa/musta/ruskea. Koira oli pystykorvaisen mallinen, ei kuitenkaan pystykorva. Sen painoksi arvioidaan yli 30 kiloa. Koiralla oli panta kaulassa.
Poliisi pyytää asiaan liittyviä havaintoja sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen p. 0295 415 232.