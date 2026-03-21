Kirveen kanssa liikkunut mies aiheutti usean poliisipartion tehtävän Oulussa perjantai-iltapäivällä.
Kirveen kanssa liikkunut mies aiheutti hämminkiä perjantaina Oulun Välivainiolla.
Hälytystehtävälle liittyi kaikkiaan neljä poliisipartiota ja poliisi tavoitti miehen nopeasti.
Poliisi käski miestä luovuttamaan kirveen ja mies totteli ilman vastarintaa.
Kirveen lisäksi miehen hallusta löytyi puukko ja huumaavia lääkkeitä.
Poliisin tiedossa ei ole, että mies olisi uhannut ketään kirveellä.
Polisii takavarikoi kirveen, puukon ja huumaavat lääkkeet mieheltä ja toimitti tämän lepäämään poliisin suojiin.