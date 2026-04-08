Perinteinen kuntoiluliike pisti toimittajat koville Huomenta Suomessa. Katso kooste taistosta videolta!
Huomenta Suomessa otettiin keskiviikkona mittaa kolmesta uutistoimittajasta. Kisaajat oli valittu studioon MTV:n sisäisen taiston kautta.
Toimitukseen ilmestyi noin kuukausi sitten lappu, jossa työntekijöitä kehotettiin lankuttamaan ja merkkaamaan suorituksensa.
– Jännitys, leikkimielinen kilpailu ja yhteiset hyvinvointia kohentavat tavoitteet tuovat elämään kivaa lisää. Oli myös hauska tutustua verrattain uusiin työkavereihin tällä tavoin, kisan keksinyt toimittaja Leo Kirjonen sanoo.
Kirjonen oli yksi finalisteista, kun hänen vierelleen asettuivat Huomenta Suomessa myös uutisankkuri Kirsi Alm-Siira ja toimittaja Tino Vanhanen.
Kilpailun virallisena valvojana toimi valmentaja Jari Sorsa.
– Kirsi, tuntuuko sulla missään? Sorsa kysyi uutisankkurilta seitsemän minuutin lankutuksen jälkeen.
Lopulta Huomenta Suomen lähetysaika loppui ennen Alm-Siiran ja Kirjosen hyytymistä, mutta Alm-Siira julistettiin voittajaksi tyylipisteiden perusteella.