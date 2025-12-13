Tunnetut ankkurit ottivat mittaa toisistaan piparkakkutalojen koristelussa.

Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertissa nähdään tänä vuonna herkullinen ja jännittävä piparkakkutalojen koristeluhaaste, jossa tunnetut ankkurit ottavat mittaa toisistaan.

Haasteessa vastakkain asettuivat uutisankkurit Ripsa Koskinen-Papunen ja Jan Andersson sekä urheilun ankkurit Emma Hyyppä ja Teemu Niikko.

Idean takana toimi MTV Uutisten Jere Silfsten, joka päätti lisätä kisaan kutkuttavan lisähaasteen: koristeluun oli aikaa vain yksi minuutti.

– Minuutti vaan! Oletko ikinä kokannut mitään minuutissa? ihmetteli suosikkiankkuri Andersson.

Onneksi joukkueilla oli mahdollisuus pidentää aikaa: jos he lupautuivat lahjoittamaan Kummeille, saivat he tehtävään aikaa kymmenen minuuttia. Molemmat tiimit tarttuivat tähän oljenkorteen välittömästi.

Koristelu osoittautui kuitenkin yllättävän haastavaksi, etenkään kun osalla kisaajista ei ollut aiempaa kokemusta piparkakkutalojen rakentamisesta. Lopputulokset nähdään sunnuntaina JouluMielelle-konsertin lähetyksessä, jossa arvovaltainen lapsiraati valitsee voittajan.