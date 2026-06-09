Mielenosoitukset kiihtyvät Keniassa Yhdysvaltain ebola-karanteenikeskusta vastaan.
Kenian poliisi ampui kyynelkaasua ja käytti vesitykkejä satoja mielenosoittajia vastaan tiistaina Nanyukin kaupungissa Keniassa.
Ihmiset osoittivat mieltään ebolalle altistuneille amerikkalaisille tarkoitettua karanteenikeskusta vastaan.
Aiheesta kertoo uutistoimisto Reuters.
CNN:n mukaan keskukseen sijoitettaisiin ebolaan ulkomailla sairastuneita yhdysvaltain kansalaisia.
Yhdysvallat solmi hiljattain Kenian kanssa sopimuksen, jonka arvo on noin 1,6 miljardia dollaria.
Yhdysvallat on kiirehtinyt rakentamaan keskuksen piittaamatta Kenian tuomioistuimen määräyksistä, jotka estävät lisätöiden aloittamisen.
Karanteenikeskusta rakennetaan Laikipian lentotukikohtaan ja se olisi 50-paikkainen.
Keniassa pelätäänkin, että tauti leviää maahan, jossa ei ole tähän asti raportoitu yhtään tapausta. Kongon demokraattinen tasavalta, jossa tautitilanne on vaikea, on yli 2400 kilometrin päässä.
Presidentti William Ruto on puolustanut keskusta, sillä olisi "epäinhimillistä" kieltäytyä Yhdysvaltain avusta nyt, kun se on auttanut Keniaa myös aiemmin.
Mielenosoituksissa on huudettu muun muassa, ettei Kenia ole Amerikan siirtomaa.
Ainakin kahden ihmisen kerrotaan kuolleen viime viikon mielenosoituksissa Nanyukin kaupungissa maan keskiosassa.