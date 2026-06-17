Kelassa on havaittu kesäkuussa virhe työttömyystukien kuntalaskutuksessa.

Työttömyystukien kuntalaskutuksessa on havaittu maahanmuuttajien työttömyystukien laskutukseen liittyvä virhe, kertoo Kela tiedotteessaan. Virheen vuoksi kunnilta on laskutettu myös sellaisia työmarkkinatuen ja yleistuen menoja, jotka kuuluisivat valtion rahoitusvastuulle.

Kelan mukaan taustalla on virhe Kelan Maahanmuuttovirastosta (Migri) saamien oleskelulupatietojen tulkinnassa.

Maahanmuuttajien työttömyystukien rahoitus on valtion vastuulla henkilön oleskeluluvan perusteesta riippuen joko yhden tai kolmen vuoden ajan. Tämä suoja-aika alkaa ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä.

Suoja-ajan jälkeen työttömyystukien rahoitusvastuu siirtyy osittain kunnalle.

– Työttömyystukien kuntalaskutuksessa suoja-ajaksi on virheellisesti laskettu yksi vuosi myös niille henkilöille, joiden suoja-ajan tulisi olla kolme vuotta, Kela kertoo.

Kuntien rahoitusvastuu on näiden henkilöiden osalta alkanut liian aikaisin. Kolmen vuoden suoja-ajan piiriin kuuluvat muun muassa kiintiöpakolaiset.

Summasta ei tietoa

Kelalla ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa, miten suuri virheellisesti laskutettu summa on.

Virheen kokoluokka vaihtelee kunnittain, ja virhe koskee maahanmuuttajia, joiden suoja-aika on laskettu väärin.

– Tavoitteenamme on korjata ensin laskutusjärjestelmä siten, että laskutus tapahtuu jatkossa oikein. On mahdollista, että laskutuksen korjaamiseen ei riitä vain Kelan järjestelmän muuttaminen. Selvitämme myös ohjaavien ministeriöiden kanssa yhteistyössä, miten jo maksetut, väärin perustein tehdyt laskut hyvitetään, sanoo Kelan tietopalvelujohtaja Arto Vuori.

Kela kertoo pahoittelevansa virhettä ja sen kunnille aiheuttamaa haittaa.