Ulkoilemassa ollut pariskunta teki todellisen löydön Lappeenrannassa.
Etelä-Karjalan hyvinvointialue selvittää epäiltyä tietosuojarikkomusta Lappeenrannassa.
Ulkoilemassa ollut pariskunta löysi sunnuntaina hyvinvointialueen asiakastietoja maastosta Lappeenrannan Ruoholammella. Löydetyissä dokumenteissa oli muun muassa hoivalaitosten paikkatietoja sekä henkilöiden nimiä.
Epäilty tietosuojarikkomus kohdistuu kaikkiaan 75 henkilöön Pienniemenkadun palvelukodin, Juurakkokadun palvelukodin yhden osan sekä Lehmuskodin yhden kerroksen asiakkaiden osalta.
Etelä-Karjalan hyvinvointialue on ollut tapauksesta yhteydessä tietosuojavaltuutettuun ja poliisiin.