Saimi sairastui vakavasti vain kolmen päivän ikäisenä – "Uskallanko alkaa luomaan sidettä lapseen, jos hän ei kohta tässä enää ole?"

Pikkuiseen Saimiin iski vain päiviä syntymän jälkeen erittäin harvinainen bakteeri, joka aiheutti vakavan aivokalvontulehduksen. Saimin tarinan kuulet Elämä lapselle -konsertissa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 10.9.

Pikkuinen Saimi sairastui vakavaan aivokalvontulehdukseen vain muutaman päivän ikäisenä. Lopulta tulehdus levisi koko keskushermostoon.

Kova kuume yöllä: "Ei mitään muita merkkejä"

Saimi syntyi heinäkuussa 2024. Kaikki meni, kuten kuului, Saimin äiti Salla kuvaa. Mikään ei viitannut siihen, että jokin olisi vialla.

Kolmantena kotonaolopäivänä perhe meni tavallisesti nukkumaan. Yöllä Saimille nousi yllättäen kova kuume.

– Kotona ei ollut mitään muita merkkejä havaittavissa. Synnytyksen jälkeen pääsimme täysin pistein sairaalasta seuraavana päivänä, Salla muistaa.

Sairaalassa lapselta otettiin useita kokeita. Yksi näistä oli selkäydinnestenäyte.

– Se näytti heti hyvin samealta, mikä kertoo, että kaikki eri ollut kunnossa.

Saimilla diagnosoitiin aivokalvontulehdus samana päivänä.

Saimin tarina kuullaan Kummit Live: Elämä lapselle -konsertissa! Konsertti suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 10.9. klo 20 alkaen.

Saimi voisi menehtyä: "Muistan ajatelleeni silloin, että uskallanko alkaa luomaan sidettä lapseen"

Saimiin oli iskenyt erittäin harvinainen bakteeri, joka aiheuttaa vakavan aivokalvontulehduksen. Aivoissa näkyi kuvissa märkäpesäkkeitä.

– Se oli hyvin ärhäkkä bakteeri, syvällä aivoissa ja kehossa. Sen takia kesti tosi kauan, että lääke pääsi vaikuttamaan, Salla sanoo.

Bakteeri ehti levitä Saimin koko keskushermostoon.

– Ennuste oli huono, koska se oli tavallaan kilpajuoksu bakteerin ja lääkkeen välillä. Kumpi ehtii vaikuttaa kehoon enemmän?

Perheelle kerrottiin vaikeat uutiset: todennäköisyys sille, että Saimi menehtyy, oli suuri.

– Se oli elämäni kauheimpia hetkiä. Saimi oli vasta viikon ikäinen, olimme ehtineet häneen sen verran tutustua, ja sitten meille kerrotaankin, että hänet saatetaan meiltä viedä pois, Salla sanoo.

– Muistan ajatelleeni silloin, että uskallanko alkaa luomaan sidettä lapseen, jos hän ei kohta tässä enää ole.

Ennustetta ei voitu antaa

Osastolla elämää piti elää tunti kerrallaan. Saimi sai sairaalassa hankalia epileptisiä kohtauksia: hän menetti tajuntansa ja koki hengityskatkoksia. Kysymyksiin ennusteista Salla ei saanut vastausta, koska ennustetta ei voitu antaa.

– Meillä onneksi on viisihenkinen perhe. Oli pakko elää elämää siinä samalla, arki oli mukana. Se auttoi menemään hetki kerrallaan.

Ensimmäiset viikot epätietoisuudessa aiheuttivat myös Sallalle fyysisiä oireita.

– En pystynyt syömään moneen päivään. Samaan aikaan yritin palautua synnytyksestäkin. Keho oli fyysisesti ja henkisesti ihan palasina.

Perheen muille lapsille kerrottiin yksinkertaisesti, että pikkusisko on sairaana.

– Kerroimme, että Saimi on tosi, tosi sairas ja siksi tarvitsee sairaalahoitoa. Emme halunneet vielä siinä vaiheessa kertoa heille pahinta skenaariota.

Aivoihin laajat vammat: "Mikään taito ei ollut itsestään selvä"

Kuukauden jälkeen saatiin ensimmäinen toivonpilke. Magneettikuvassa aivojen märkäpesäkkeiden kasvu oli pysähtynyt. Lääke toimi – Saimi ei kuolisi.

Kotiutuminen ei kuitenkaan tuonut lopullista helpotusta, sillä Saimin aivoissa oli rajun taudin vuoksi laajat vammat.

– Useampi kuukausi meni epätietoisuudessa. Lähdimme epilepsialääkityksen kanssa kotiin, ja kehityksestä ei kukaan osannut siinä vaiheessa sanoa, mitä tulee tapahtumaan. Mikään taito ei ollut itsestään selvä: se, että Saimi kääntyy, lähtee liikkeelle tai oppii laittamaan tavaroita suuhun. Kaikki oli hyvin epävarmaa. Oli pakko vain elää tilanteen kanssa ja katsoa, millainen tyyppi Saimista alkaa kuoriutua, Salla sanoo.

Nyt vastaus tiedetään. Saimi on hyvin vauhdikas, utelias ja menevä taapero. Hän on mukana touhuissa ja innokas tutkimaan.

– Saimi on superonnekas. Hän on parhaassa mahdollisessa tilanteessa siihen nähden, mitkä ennusteet olivat, Salla sanoo.

– Tuntuu, että kukaan ei uskonut tähän hetkeen, jossa nyt olemme. Monet lääkärit sanoivat, että pahin saattaa olla vielä edessä. Puhuttiin, että kun Saimille jää tästä jotakin, eli oltiin varmoja, ettei tästä selviä ilman jälkiseurauksia. Ja totta kai emme vielä tiedäkään kaikkia jälkiseuraamuksia.

"Saimilla on kyllä superaivot"

Saimia seurataan mahdollisten komplikaatioiden varalta. Kehitykseen saattaa liittyä haasteita myöhemmin. Viimeisin magneettikuva otettiin viikko sitten, ja sen tuloksia odotetaan.

– Saimi on vasta vuoden ikäinen, hänellä on monta taitoa vasta kehittymässä. Emme voi vielä sanoa, mitä jälkiä tästä jää, mutta motorinen kehitys näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä.

Salla odottaakin vain arkista, normaalia elämää ja lapsiperhearkea. Aika näyttää, miten Saimi kehittyy. Merkit ovat kannustavia: epilepsialääkitys on jo saatu purettua, kohtauksia ei ole kotiutumisen jälkeen ollut.

– Saimilla on kyllä superaivot! Laajoista aivovaurioista huolimatta aivot ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa, Salla sanoo.

– Saimi on taistellut läpi vaikean alkuvaiheen. Hän on osoittanut sinnikkyytensä ja taistelutahtonsa. Hän on vahva tyyppi ja uskon, että hänestä kasvaa vielä jotakin suurta.

Elämä Lapselle -konsertti nähdään suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 10.9.2025 kello 20.00–22.00.

Lue myös: