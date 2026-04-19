Niko Saarinen kertoo hänen ensimmäisestä kesätyöstään ja antaa nuorille vinkkinsä ensimmäiseen kesätyöhön.

Love Island Suomi -sarjan juontaja Niko Saarinen muistelee MTV Uutisten haastattelussa kesätöitään. Saarinen aloitti työuransa mansikoiden myyjänä isovanhempiensa maatilalla kuuden vuoden ikäisenä.

– Nykyään olisi laitonta laittaa lapsi tuon ikäisenä töihin, hän toteaa haastattelussa.

Palkkaansa Saarinen muistelee noin sadan markan päiväansiona.

– Mummi ja Pappa olivat aika avokätisiä.

Hän mainitsee, että tällä summalla ei enää nykyään pärjäisi.

Saarinen kannustaa vahvasti nuoria tekemään kesätöitä ja toteaa sen olevan apu myös vanhempana työelämässä.

– Ole jämpti ja tunnollinen ja tee työsi kunnolla. Tämä johtaa hyviin asioihin, hän neuvoo.