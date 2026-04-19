Niko Saarinen kertoo hänen ensimmäisestä kesätyöstään ja antaa nuorille vinkkinsä ensimmäiseen kesätyöhön.
Love Island Suomi -sarjan juontaja Niko Saarinen muistelee MTV Uutisten haastattelussa kesätöitään. Saarinen aloitti työuransa mansikoiden myyjänä isovanhempiensa maatilalla kuuden vuoden ikäisenä.
– Nykyään olisi laitonta laittaa lapsi tuon ikäisenä töihin, hän toteaa haastattelussa.
Palkkaansa Saarinen muistelee noin sadan markan päiväansiona.
– Mummi ja Pappa olivat aika avokätisiä.
Lue myös: Niko Saariselta jymypaljastus: Elokuva tulossa
Hän mainitsee, että tällä summalla ei enää nykyään pärjäisi.
Saarinen kannustaa vahvasti nuoria tekemään kesätöitä ja toteaa sen olevan apu myös vanhempana työelämässä.
– Ole jämpti ja tunnollinen ja tee työsi kunnolla. Tämä johtaa hyviin asioihin, hän neuvoo.