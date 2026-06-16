Juhannuksen kukkataiat voi nautiskella myös lautasella.

Vanhassa suomalaisessa juhannustaiassa kehotetaan keräämään seitsemän kukkaa tyynyn alle, jotta yöttömänä yönä voi nähdä unessaan tulevan puolisonsa.

Huomenta Suomessa kukat kerättiin kuitenkin tällä kertaa salaattikulhoon!

Keittiömestari, keittokirjailija ja villiyrttiekspertti Sami Tallberg valmisti lähetyksessä superhelpon salaatin luonnonkukkia hyödyntäen.

– Liikun luonnossa niin, että unohdan kaiken, mitä minulla oli mielessä ennen kuin menin sinne, ja sitten annan tavallaan luonnon ohjata. Luonto soi meille tänään nämä seitsemän eri kasvia kukintavaiheessa.

Tärkeää on kuitenkin ensin oppia tunnistamaan kasvit, joita ruoassaan käyttää.

– Kerätään ja syödään varmuudella syötäväksi sopivia kasveja.

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