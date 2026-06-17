Suomalaiset voisivat käyttää enemmän luonnonantimia ruoanlaitossaan. Keittiömestari ja villiyrttiekspertti kehuu erityisesti yhtä aliarvostettua herkkua.

Keittiömestari, keittokirjailija ja villiyrttiekspertti Sami Tallberg valmisti Huomenta Suomen lähetyksessä juhannusviikolla superhelpon salaatin luonnonkukkia hyödyntäen.

Moni ei ole tullut edes ajatelleeksi, mitkä oman pihan antimet todellisuudessa kelpaavat syötäviksi – ja ovat vieläpä herkullisia! Tällä kertaa salaatti valmistui juhannusruususta, voikukasta, keto-orvokista, vuohenputkesta, nokkosesta, valkopeipistä ja kurtturuususta.

Vihattu voikukka on superherkku

Voikukkia kannattaa hyödyntää myös keittiössä!MTV

Tallbergin mukaan lähes kaikki luonnon antimet ovat aliarvostettuja, mutta erityisesti yksi: voikukka.

– Kaikki tuntee sen, moni vihaa sitä ja haluaa tehdä kaiken, että pääsisi eroon siitä. Mutta todella harva syö sitä!