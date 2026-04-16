Suomalaisjudoka Luukas Saha varmisti kolmannen arvokisamitalinsa Tbilisin EM-kisoissa. Saha voitti venäläisen Abdullah Partsijevin 66-kiloisten välierissä.
Tasainen ottelu oli neljän minuutin jälkeen 0–0, ja ratkaisu venyi jatkoajalle. Siinä Saha teki ensimmäisenä yuko-pisteen arvoisen suorituksen, joka sinetöi hänen voittonsa.
Saha otteli yli kaksi ja puoli minuuttia kahdella varoituksella. Kolmas varoitus olisi tarkoittanut ottelun häviämistä.
Viime vuonna Saha saavutti Montenegrossa käydyissä EM-kisoissa pronssia, ja kaksi vuotta sitten Abu Dhabissa kaulaan pujotettiin MM-pronssia.
Finaali otellaan tänään kello 15 Suomen aikaa alkavassa finaalisessiossa. Saha kohtaa finaalissa Venäjän Murad Chopanovin, joka sijoittui viime vuoden EM-kisoissa pykälää suomalaista paremmin hopealle.