Pete Pokkinen siirtyy Nordeasta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan johtoon.
Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan hallitus on nimittänyt Pete Pokkisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi.
Pokkinen siirtyy Wirvoitusjuomatehtaan johtoon Nordeasta, jossa Pokkinen on toiminut useissa vaativissa tehtävissä, tiedotteessa kerrotaan.
Ennen Nordeaan siirtymistä Pokkinen oli toiminut presidentti Sauli Niinistön erityisavustajana.
Pokkisen on määrä aloittaa tehtävässään viimeistään alkusyksyn aikana. Hän on toiminut Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan hallituksessa vuodesta 2022.
– Uskon, että Pokkisen johdolla pääsemme viemään yhtiötä vauhdilla eteenpäin kohti seuraavia kasvuloikkia, sanoi Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan hallituksen puheenjohtaja Totti Salko.