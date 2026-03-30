Kärppien valmennustiimissä pitkään toiminut Toni Sihvonen jättää apuvalmentajan tehtävänsä.
Kärpät kertoi asiasta maanantaina sosiaalisessa mediassa.
55-vuotias valmentaja toimi Kärppien valmennustiimissä komeat 16 kautta. Valmennuspestinsä aikana Sihvonen voitti oululaisten riveissä kolme Suomen mestaruutta.
– 16 kautta saman seuran valmennuksessa on poikkeuksellinen osoitus pitkäjänteisyydestä, ammattitaidosta ja sitoutuneisuudesta - arvostus on suuri. Lämmin kiitos kaikesta, Kärpät kirjoittaa X-tilillään.
Kärpät jäi tällä kaudella jo toista vuotta peräkkäin pudotuspelien ulkopuolelle. Isolla rahalla kasattu joukkue sijoittui vasta 14:nneksi ja jäi yhdeksän pisteen päähän pudotuspelipaikasta.