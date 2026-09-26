Sami Uotila muistaa erityisesti yhden kohtauksen Salkkarit-uraltaan.
Aki Nikkisen roolihahmon esittäjä, näyttelijä Sami Uotila muistaa Salkkarit-uraltaan erityisesti yhden kohtauksen. Kyseessä on oli vuonna 2020 esitetty jakso, jossa Aki Nikkinen ja Camilla Mustavaara joutuivat hääpäivänään dramaattiseen helikopterionnettomuuteen. Helikopteri tippui loppujen lopuksi Pihlajakadulle.
– Se oli ikimuistoinen. Se koko setin toteutus oli elokuvamainen. Pihlajakatu rakennettiin Helsingin ulkopuolelle, koska kohtaus piti saada tehtyä ilman, että häiritään asukkaita. Katu jouduttiin siis rakentamaan tämän vuoksi uudelleen, Uotila paljastaa Salkkareiden erikoisnäytöksen punaisella matolla.
Lue lisää: Suora lähetys Salkkarit-päivästä – katso tähtihaastatelut
Salatut elämät saavuttaa 5000. jakson rajapyykin. Erikoisnäytös kokoaa yhteen faneja ympäri Suomen torstaina 24.9. MTV Uutiset oli paikan päällä punaisella matolla haastattelemassa sarjan tähtiä.
Salatut elämät 5000 -erikoisnäytös nähdään Finnkinon leffateattereissa 24. syyskuuta. Jakso 4998 julkaistaan MTV Katsomo+ -tilaajille poikkeuksellisesti vasta torstaina 24.9. kello 19.30. Jaksot 4999–5002 julkaistaan MTV Katsomo+ -palvelussa perjantaina 25.9.