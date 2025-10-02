Jere Karalahti on vangittu epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Nanna Karalahti kertoi keväällä parin yhteisten lasten huoltajuuskuvioista.

Entinen jääkiekkoilija Jere Karalahti vangittiin epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta.

Epäillyn rikoksen tekoaika on tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien syyskuun 29. päivään.

Vangitsemisesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Nanna ja Jere Karalahdella on kolme yhteistä lasta. Karalahtien avioero astui voimaan kesäkuussa 2024.

Nanna Karalahti kertoi MTV Uutisille viime huhtikuussa, että hän muutti alkuvuodesta ex-parin kolmen lapsen kanssa Keravalta Espooseen.

Hänen mukaansa huoltajuuskuviot ovat tällä hetkellä hyvin selkeät.

– Kuvio on nyt todella selkeä: miten homma toimii ja millaista arki on. Olemme Jeren kanssa tietysti väleissä. Meillä on kolme yhteistä lasta. Ajattelen, että meidän lasten pitää tietää, miten siistit vanhemmat heillä on. Vaikka mikä tilanne olisi, niin he tulevat tietämään, että heillä on todella siisti isä, Nanna Karalahti sanoi huhtikuussa.

Hän kertoi pitävänsä uudessa kodissaan erityisesti energiasta ja turvallisesta rakkaudesta, mikä hänellä ja lapsilla siellä on.

– Viihdyn siellä. Olen sellainen ihminen, että uskallan muuttaa asioita. Totta kai, kun tänään kävin vanhassa kodissani, niin kyllähän siellä alkaa vähän kyyneleet valua. Siellä on ihania muistoja. Mutta mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Muutos vaatii rohkeutta ja siinä on paljon hyvää, mutta myös tiettyä tuskaa. Sitä käydään läpi, mutta uskon, että täältä puhkeaa taas parempi kukka, Nanna kertoi MTV Uutisille Powday-podcast-alustan julkistustilaisuudessa 9. huhtikuuta.

Avioero ja uuteen kotiin muuttaminen oli Nanna Karalahden mukaan myös lapsille kova paikka.

– He ovat olleet hyvin rohkeita. He ovat nyt onnellisia, niin se luo minulle rauhaa ja hyvää fiilistä. Ei niinkään, että oma elämä selkeytyy, vaan että lapsilla on hyvä olla, Nanna tiivisti.