Nanna Karalahti julkaisi sosiaalisessa mediassa tunteellisen päivityksen.

Hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti avaa tuntemuksiaan Instagram-tilin tarinoissa. Julkaisut ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.

Nannan julkaisemassa kuvakaappauksessa näkyy, että hän on saanut seuraajaltaan kehuvan viestin ja hän kiittää viestin lähettäjää.

– Okei aika kiva saada just nyt tällainen viesti! Ei oo kyllä helppoa ollut, mutta aina minä jossain sisäisessä varmassa tiedossa roikun ja syvin niistä minulle on arvojen mukainen toiminta, Nanna kirjoittaa kuvakaappauksen yhteyteen.

Seuraavana tarina on synkempi.

– Mutta just nyt on kyllä todella surullinen olo. Niinkun todella surullinen, Nanna kirjoittaa.

Nanna ei ole avannut tarinoissa, mistä surullinen olo johtuu.

Nannan ex-mies, entinen jääkiekkoilija Jere Karalahti vangittiin epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta tänään. Epäillyn rikoksen tekoaika on tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien syyskuun 29. päivään.

MTV Uutiset tavoitti jutun tutkinnanjohtajan. Hän ei kommentoi sitä, mistä huumeesta tai huumeista on kyse. Poliisi ei myöskään kommentoi, epäilläänkö asiassa huumeiden maahantuontia, levittämistä vai molempia.

MTV Uutiset ei ole tavoittanut Nannan kommentoimaan asiaa.

Nanna ja Jere Karalahdella on kolme yhteistä lasta. Karalahtien avioero astui voimaan kesäkuussa 2024.

Nanna Karalahti kertoi MTV Uutisille viime huhtikuussa, että hän muutti alkuvuodesta ex-parin kolmen lapsen kanssa Keravalta Espooseen.

Hänen mukaansa huoltajuuskuviot ovat tällä hetkellä hyvin selkeät.

– Kuvio on nyt todella selkeä: miten homma toimii ja millaista arki on. Olemme Jeren kanssa tietysti väleissä. Meillä on kolme yhteistä lasta. Ajattelen, että meidän lasten pitää tietää, miten siistit vanhemmat heillä on. Vaikka mikä tilanne olisi, niin he tulevat tietämään, että heillä on todella siisti isä, Nanna Karalahti sanoi huhtikuussa.