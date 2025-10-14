Helsingin yliopisto on ostanut rehtorilleen mediasparrausta sekä kriisiviestintää Rosebud-kirjakaupan vuokratapauksessa, kertoo Yle.

Helsingin yliopiston päätti aiemmin tänä vuonna vaihtaa vuokralaista Kaisa-talon kivijalassa Helsingissä.

Nyt vuokralaisena olevan Rosebud Sivullinen -kirjakaupan tilalle tulee ensi vuoden alussa halpatavaraketju Rusta.

Tapaus on herättänyt laajalti kritiikkiä. Yliopiston on katsottu miettivän vuokrasopimusta tehdessään vain rahaa kulttuuriarvojen sijaan. Rosebud-kirjakauppa nähdään merkittävänä kulttuuri- ja keskustelupaikkana.

Kun tapausta käsiteltiin julkisuudessa, Helsingin yliopiston rehtori päätyi ostamaan viestintäkonsultointia, paljastaa Ylen tekemä tietopyyntö.

Palvelu ostettiin Aina Advisors -kriisiviestintäyhtiöltä. Aina Advisors on viestintäkonsultti Katri Makkosen ja kolmen muun viestintätoimisto Milttonin entisen työntekijän keväällä perustama kriisiviestintään erikoistunut yritys.

Aina Advisorsin lasku yliopistolle oli 10 500 euroa.

Rehtori pyysi anteeksi

Tarjouksen perusteella Aina Advisors kommentoi Ylen mukaan yliopiston viestinnän materiaaleja ja kävi ne läpi viestinnän kanssa.

Tämän jälkeen yritys antoi 15. syyskuuta yliopiston rehtorille, Sari Lindblomille, 45 minuutin mittaisen mediasparrauksen.

Pari päivää myöhemmin yliopiston rehtori Sari Lindblom sanoi Helsingin sanomille "tehneensä virheen”. Hänen mukaansa oli virhe olla osallistumatta keskusteluun aiemmin.

Rehtorin haastattelun ilmestymispäivänä Helsingin yliopiston hallitus päätti teettää selvityksen myös ”kriisiviestinnästä erityisesti kiinteistöliiketoiminnassa”.

Tämän selvityksen hinnaksi tulee 25 ­100 euroa.