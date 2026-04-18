Japani ja Australia ovat allekirjoittaneet miljardiluokan sopimuksen sotalaivakaupoista.

Australian on määrä ostaa seuraavan kymmenen vuoden aikana Japanilta sotalaivoja kuudella miljardilla Yhdysvaltain dollarilla eli noin 5,1 miljardilla eurolla.

Kyseessä on yksi Japanin suurimmista puolustustarvikkeiden vientisopimuksista vuosikymmeniin. Japani on ollut virallisesti pasifistinen valtio toisen maailmansodan tappionsa jälkeen.

Australia ja Japani muodostavat Yhdysvaltojen ja Intian kanssa Quad-liittouman, joka pyrkii patoamaan Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa Aasian ja Tyynenmeren alueella.