Kanye West pyytää jälleen anteeksi talouslehdessä julkaistussa kirjoituksessa.
Yhdysvaltalainen rap-artisti Kanye "Ye" West julkaisi The Wall Street Journal -lehdessä sivun pituisen anteeksipyynnön. Mainoksen oli maksanut miehen Yeezy-brändi. Teksti on otsikoitu ”Niille, joita olen satuttanut".
West on aikaisemmin paljastanut, että hänellä on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kirjotuksessaan räppäri kertoo tämän vaikuttaneen hänen epävakaaseen käytökseen ja antisemitistisiin puheisiin.
Hän palaa kirjoituksessaan vuoden 2002 auto-onnettomuuteen. West kertoo murtaneensa leukansa ja hänen oikea aivolohkonsa vaurioitui. Miehen mukaan sisäiset neurologiset vauriot jäivät huomaamatta vuoteen 2023 asti.