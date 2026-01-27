Hän palaa kirjoituksessaan vuoden 2002 auto-onnettomuuteen. West kertoo murtaneensa leukansa ja hänen oikea aivolohkonsa vaurioitui. Miehen mukaan sisäiset neurologiset vauriot jäivät huomaamatta vuoteen 2023 asti.

Hän kuvailee myös, miten kaksisuuntainen mielialahäiriö sai hänet maaniseen tilaan.

Hän kertoo hakeutuneensa tuhoisimpaan symboliin, jonka löysi ja se oli hakaristi.

West antoi muun muassa vuonna 2022 useita juutalaisvastaisia lausuntoja sosiaalisessa mediassa sekä haastatteluissa. Lausuntojen myötä lukuisat brändit, kuten Adidas, Balenciaga ja Gap, ilmoittivat lopettavansa yhteistyön räppärin kanssa.

West myi kaupassaan hakaristi-paitoja vuoden 2025 alussa . Hän on myös ylistänyt Adolf Hitleriä , ja julkaissut kappaleen Heil Hitler.

– Kadun ja olen syvästi häpeissäni toiminnastani siinä tilassa, ja olen sitoutunut ottamaan vastuun, hoitoon ja merkittävään muutokseen. Se ei kuitenkaan oikeuta tekoani. En ole natsi tai antisemitisti. Rakastan juutalaisia, hän kirjoittaa.