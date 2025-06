Kanye Westin nimi vaihtui jälleen

Kanye Westin nimi on jälleen vaihtunut.

Artisti Kanye West on vaihtanut jälleen nimeään ainakin virallisissa papereissa, kertoo E Online.

Edellisen kerran hän muutti nimensä Kanye Omari Westistä Yeksi vuonna 2018. Westin hakemus hyväksyttiin vuonna 2021, jolloin hän alkoi virallisesti käyttämään tätä nimeä. Nyt mies kuitenkin käyttää Kaliforniassa jätetyissä liiketoiminta-asiakirjoissa nimeä "Ye Ye".

Hänen talousjohtajansa Hussain Lalani kutsui Westiä hiljattain Ye Yeksi useissa Kalifornian ulkoministerille lähetetyissä Kanyen yrityksiä koskevissa asiakirjoissa.

E! Newsin 10. kesäkuuta hankkimissa asiakirjoissa Ye Ye mainittiin Westin yhtiöiden Yeezy Apparel, Yeezy Record Label ja Ox Paha Inc. "johtajana tai jäsenenä".

On epäselvää, onko West itse myös jättänyt asiakirjoja nimenmuutosta varten. Kaliforniassa lain mukaan nimenmuutospyyntö on julkaistava paikallislehdessä ennen kuin tuomari käsittelee anomuksen.

Vuonna 2018 hän kertoi haluavansa vaihtaa nimensä vedoten henkilökohtaisiin syihin.

– Tietääkseni Ye on Raamatun yleisin sana ja se tarkoittaa "sinua". Niinpä olen sinä, olen me, se on me, West kommentoi radio-ohjelmassa vuonna 2018.

Westillä on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö. Mies sai diagnoosin ensimmäisen kerran vasta 39-vuotiaana. Hän on puhunut avoimesti sairaudestaan.