Venäjä seuraa muun muassa Suomen asemaa Natossa sekä sitä, miten kehitämme kansallista puolustustamme.

Suomessa toimii edelleen Venäjän hallintoon tai turvallisuusorganisaatioihin liittyviä toimijoita, sanoo Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Turunen.

– Meillä Suomessa niitä on aina ollut, eli kyse on myös historiallisesta ilmiöstä. Niitä on tälläkin hetkellä ja varmasti on jatkossakin, Turunen sanoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona.

Turunen ei tarkentanut, missä tällaisia toimijoita on tavattu tai kuinka paljon heitä Suomessa on. Hänen mukaansa Venäjän hallintoon tai turvallisuusorganisaatioihin liittyviä henkilöitä voidaan tavata "aika laajastikin" eri puolilla Suomea.

Kysyttäessä, onko heitä nyt enemmän kuin aiemmin, Turunen vastasi, ettei ole. Hän ei myöskään arvioinut määrän vähentyneen, vaan sen olevan suunnilleen samaa luokkaa kuin aikaisemminkin.

Turunen huomauttaa, että toimijat voivat olla muitakin kuin Venäjän kansalaisia. Hänen mukaansa kyse ei ole suuresta uhasta, vaan hallittavissa olevasta uhasta.

– Maarajan kiinniolo vaikeuttaa tällaisten toimijoiden toimintaa maaperällämme. Siirtyminen Venäjältä Suomeen tai päinvastoin on aavistuksen vaikeampaa.

Turunen ei kuitenkaan puhu Venäjän Suomessa toimivista henkilöistä agentteina.

– Se on käyttökelpoinen termi, mutta emme käytä sitä itse.

Nato-yhteys kiinnostaa Venäjää

Sotilaallisesta näkökulmasta Venäjää kiinnostavat Turusen mukaan Suomen Nato-yhteys, kansallisen puolustuksen kehittäminen sekä harjoitukset ja valmius.

– Se, miten kehitymme osana Naton puolustusjärjestelmää ja kehitämme kansallista puolustustamme. Keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat myös se, miten harjoittelemme ja miten valmiutemme kehittyy, Turunen sanoo.

Venäjän toiminta liittyy Turusen mukaan sekä tiedon hankintaan että päätöksentekijöihin vaikuttamiseen. Kansanedustajat ovat hänen mukaansa olleet perinteinen kohderyhmä.