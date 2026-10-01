Helsinki-Vantaalla elokuussa sattuneen vaaratilanteen syy selvisi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo Onnettomuustutkintakeskus Otkes.

Onnettomuudessa ATR-500-lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Otkesin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle.

– Lentokoneen lähettäjänä toiminut maahuolintayhtiön pääsi onneksi juoksemaan lentokoneen alta pois ajoissa ja vältyttiin henkilövahingoilta, tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta toteaa tiedotteessa.

Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin.