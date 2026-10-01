MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi käänsi Liigaviikon tuoreessa jaksossa jo hieman takkiaan liittyen KooKoon tilanteeseen ja päävalmentaja Jouko Myrrän asemaan.

KooKoo kärsi keskiviikkona peräti yhdeksännen peräkkäisen tappionsa kauden alkuun, kun Tappara kukisti sen 3–0 Tampereella. Asiantuntija Karri Kiven mukaan kouvolalaisnipun pelissä ei näkynyt mitään edistysaskelta, ja sen otteet jopa taantuivat entisestään.

Kivi totesi Liigaviikon maanantain jaksossa, ettei KooKoon päävalmentaja Jouko Myrrä ole hänen mielestään potku-uhan alla. Kivi oli valmis antamaan Myrrälle aikaa jopa vuodenvaihteeseen, sillä tällä on alla menestysvuosi KooKoossa ja sopimus myös ensi kaudesta.

Liigaviikon studioisäntä Teemu Niikko hämmästeli Kiven näkemystä jo maanantaina, ja palasi aiheeseen tänään.

Tappara-tappion jälkeen Kivenkin takki alkoi jo hiljalleen kääntyä.

– Jos KooKoo esimerkiksi häviäisi 15 peliä putkeen, niin täytyy sanoa, että sinä olit oikeassa ja minä väärässä, Kivi aloittaa.

– Silloin alkaisi kyllä seurajohdossa se keskustelu, koska eiväthän he voi lukemattomia määriä hävitä ja antaa etumatkaa, koska ne kolme viimeistä tippuvat.

Kivi ihmettelee, ettei viime kauden sensaatioluotsi Myrrä tiimeineen ole saanut KooKoon konetta käyntiin. Viime kevään menestyksen valossa Myrrän joutumista potku-uhan alle voikin pitää sokkina.