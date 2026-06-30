Pariskunta ehti olla naimisissa yli kymmenen vuotta.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) hakee avioeroa puolisostaan Jari Ranteesta, kertoo Seiska.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus vahvistaa asian lehdelle.

Erohakemus on tullut käräjäoikeuteen vireille maanantaina 29. kesäkuuta.

Seiska tavoitti ranteen, joka ei halunnut kommentoida eroa.

Pariskunta ehti olla naimisissa yli kymmenen vuotta.

Ranne nousi eduskuntaan vuonna 2019 perussuomalaisten listoilta.

Liikenne- ja viestintäministeriksi hän nousi vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2024 hän sijaitsi sisäministeri Mari Rantasta hänen ministerin tehtävissään hetkellisesti.