Pariskunta ehti olla naimisissa yli kymmenen vuotta.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) hakee avioeroa puolisostaan Jari Ranteesta, kertoo Seiska.
Kanta-Hämeen käräjäoikeus vahvistaa asian lehdelle.
Erohakemus on tullut käräjäoikeuteen vireille maanantaina 29. kesäkuuta.
Seiska tavoitti ranteen, joka ei halunnut kommentoida eroa.
Pariskunta ehti olla naimisissa yli kymmenen vuotta.
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Ranne nousi eduskuntaan vuonna 2019 perussuomalaisten listoilta.
Liikenne- ja viestintäministeriksi hän nousi vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2024 hän sijaitsi sisäministeri Mari Rantasta hänen ministerin tehtävissään hetkellisesti.